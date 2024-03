Nach Schlappe am „Super Tuesday“: Nikki Haley will sich aus Rennen um US-Präsidentschaft zurückziehen

Am „Super Tuesday“ konnte die Ex-Gouverneurin in der internen Vorwahl der US-Republikaner nur zwei Siege für sich verbuchen. Offenbar steht sie kurz davor, aus dem Rennen auszusteigen. Sie würde so den Weg freimachen für eine erneute Kandidatur von Donald Trump.

Die 52-jährige Ex-US-Botschafterin bei den Vereinten Nationen stehe kurz davor, ihre Bewerbung zurückzuziehen. Sie werde ihren Rückzug am Mittwoch in einer Rede bekanntgeben, hieß es unter Berufung auf mit dem Vorgang vertraute Personen. Medienberichten zufolge will Haley noch am Mittwochvormittag um etwa 16 Uhr unserer Zeit vor die Presse treten und ihre Entscheidung kundtun.