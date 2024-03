Großer Vorsorge-Gap zwischen Frau und Mann

Gender-Pay-Gap und Gender-Pension-Gap sind in aller Munde. Jetzt macht die Wiener Städtische anlässlich des Weltfrauentags am 8. März auf den Gender-Vorsorge-Gap aufmerksam. Eine IMAS-Umfrage zeigt, dass Frauen im Schnitt um rund 46 Prozent weniger in ihre Alters- und Gesundheitsvorsorge investieren als Männer. Aktuell legen Frauen im Durchschnitt 170 Euro im Monat zur Seite, Männer jedoch 317 Euro. „Das ist im Hinblick auf die Pensionssituation sowie die Lebensqualität im Alter doppelt negativ für Frauen, denn sie erhalten deutlich geringere Pensionen und sorgen gleichzeitig weniger privat vor“, sagt Walter Peer, Landesdirektor Wiener Städtische.