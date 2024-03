An der Spitze der Gelben Engel in Tirol

Ursula Muigg kennt den ÖAMTC Tirol seit beinahe 20 Jahren. Nach Abschluss ihres Studiums der Rechtswissenschaften sowie der Gerichts­praxis in Innsbruck begann sie in der Rechtsabteilung des ÖAMTC in Innsbruck als Verkehrsjuristin. Nach knapp einem Jahr Mitarbeit in der Rechtsabteilung wurde sie zur stellvertretenden Bereichsleiterin für Recht, Versicherungen und Warenhandel befördert. „Nach der Geburt meiner zweiten Tochter wurde ich sukzessive immer mehr in die Agenden der Direktion eingebunden und habe zuerst als Stabstelle und in weiterer Folge als Bereichsleiterin unseren damaligen Landesdirektor unterstützt, bis ich dann Anfang des Jahres 2023 selbst die Direktion übernehmen durfte.“