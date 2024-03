Volksbank Tirol: Der Mensch steht im Mittelpunkt

So hat die Volksbank Tirol über viele Jahrzehnte eine Unternehmenskultur entwickelt, in der Vielfalt im Arbeitsalltag gelebt und damit die positive Entwicklung und Entfaltung aller Mitarbeiter:innen ermöglicht wird.

„Chancengleichheit und Vielfalt ist für mich auch die Fähigkeit, sowohl die eigenen Stärken als auch die Stärken anderer zu erkennen. Jede und jeder Einzelne trägt zum Gesamterfolg bei und unterstützt in ihrer und seiner Individualität das gemeinsame Wachstum“, ist Martina Kirchmair, Leiterin Personalmanagement in der Volksbank Tirol, überzeugt.

In laufenden Initiativen, wie dem zweijährigen Talenteprogramm, ermutigt die Regionalbank ihre jungen Talente, in gemischten Teams Meinungen und Ideen zu verschiedenen Themen einzubringen und Verbesserungsvorschläge auszuarbeiten. Zahlreiche Anregungen aus dem Talenteprogramm wurden in der Bank bereits umgesetzt.