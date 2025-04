Achtung im Bezirk Innsbruck-Land: Polizei warnt vor Telefonbetrügern

Seefeld in Tirol – Im Raum Innsbruck-Land, genauer in Seefeld und Stubaital, sind wieder Betrüger unterwegs, derzeit läuft ihre Masche vermehrt über das Telefon. Wie die Polizei in einer aktuellen Aussendung warnt, nimmt die Welle von Betrugsanrufen aktuell zu.