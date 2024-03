Einschnitte nun fix: Kultur in Hall muss kürzertreten

Vor allem in der bekannt regen Haller Kulturszene rumort es seit Wochen massiv. Für Bürgermeister Christian Margreiter ist aber klar: Es gehe um die „Gesamtverantwortung für die Gemeinde“ in finanziell weiterhin äußerst schwierigen Zeiten. Bei Gehältern, Transferzahlungen ans Land oder im Fall vertraglicher Verpflichtungen wie bei der notwendig gewordenen Kompletterneuerung des Schwimmbades bleibe kein Spielraum für Einsparungen – nur bei frei verfügbaren Mitteln wie eben den Subventionen.

Umso erfreulicher findet Margreiter, „dass viele private Kulturinitiativen ihr kulturelles Angebot trotz der Einschränkungen im Wesentlichen aufrechterhalten“. Was die bunte Theaterszene im „Sudhaus“ (Lobkowitzgebäude) angeht, würden zwar auch hier die Subventionen halbiert – zugleich habe man den Vereinen aber in Aussicht gestellt, das Gebäude, in Absprache mit der Hall AG, vorübergehend mietfrei nutzen zu können. Insgesamt würden die Vereine hier also sogar "etwas besser aussteigen".