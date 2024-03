Real-Trainer Ancelotti droht Haft wegen Steuerhinterziehung

Im Ermittlungsverfahren gegen Carlo Ancelotti wegen Vorwürfen des Steuerbetrugs fordert die spanische Staatsanwaltschaft für den Fußballtrainer von Real Madrid eine Haftstrafe von vier Jahren und neun Monaten. Das teilten die Behörden am Mittwoch mit. Dem Italiener werde Hinterziehung von mehr als einer Million Euro an Steuern in den Jahren 2014 und 2015 vorgeworfen. Der Trainer von ÖFB-Star David Alaba beteuerte am Mittwochabend seine Unschuld.