EU-Klimadienst: Meerestemperatur erreicht neuen Rekordwert

Die durchschnittliche, täglich gemessene SST erreichte am Ende des Vormonats zudem mit 21,09 Grad einen neuen absoluten Höchstwert. Auch mit anderen Messdaten reiht sich der vergangene Februar in die lange Liste der Rekorde der vergangenen Monate ein. "So bemerkenswert dies auch erscheinen mag, ist es nicht wirklich überraschend, da die kontinuierliche Erwärmung des Klimasystems unweigerlich zu neuen Temperaturextremen führt. Das Klima reagiert auf die aktuellen Konzentrationen von Treibhausgasen in der Atmosphäre, und wenn es uns nicht gelingt, diese zu stabilisieren, werden wir unweigerlich mit neuen globalen Temperaturrekorden und deren Folgen konfrontiert werden", warnte Carlo Buontempo, Direktor des Copernicus Climate Change Service (C3S).