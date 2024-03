Wäschetrockner in Flammen und Kaminbrand: Zwei Einsätze hielten Tiroler Feuerwehr auf Trab

Erlach, Baumkirchen – Zu gleich zwei Bränden, die trotz ihrer Gefahrenquelle glimpflich endeten, kam es am späten Mittwochabend in Tirol.

So war kurz vor Mitternacht im Keller eines Mehrparteienwohnhaus in Baumkirchen ein Brand ausgebrochen. Ein Wäschetrockner fing Feuer. Ein 57-Jähriger bemerkte den Vorfall und setzte die Rettungskette in Gang. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand. Wie die Polizei mitteilt, entstand jedoch ein erheblicher Wasserschaden im Keller des Hauses, da eine Leitung geplatzt war.