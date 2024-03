Auf Hypo wartet bei Aich/Dob ein Hexenkessel

Innsbruck – „Solange der Hallensprecher nicht wieder aufs Spielfeld rennt, ist alles gut“, ließ Hypo-Macher Hannes Kronthaler die ein oder andere Erinnerung an die emotionalen Duelle mit Aich/Dob hochleben. Die Auftritte in Bleiburg hatten stets eines zu bieten: viele Emotionen. Das wird beim heutigen ersten Halbfinalspiel (18 Uhr) der „best of five“-Serie nicht anders sein.