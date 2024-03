Neun Millionen Euro Steuergeld für René Benkos Liebhaberei

Wien – Der Innsbrucker Finanzbeamte L. nannte konkrete Summen rund um den Jet von René Benko: „Um das betragsmäßig auf den Punkt zu bringen, hat der Steuerzahler diesen Flieger bisher mit neun Millionen Euro mitfinanziert“, sagte er gestern im Cofag-Untersuchungsausschuss des Nationalrats. Vier Millionen Euro will die Finanz nun zurückfordern, war bereits am Tag davor bekannt geworden. In die Befragung gestern platzte dann die Nachricht von der Insolvenz Benkos. Welche Auswirkungen diese auf den Steuerfall rund um den Jet haben könnte, wollte Nina Tomaselli (Grüne) wissen. Der Beamte geht offenbar von einem Verlust aus: „Im konkreten Fall kann es sein, dass wir von den vier Millionen Euro die Quote bekommen und die früher gewährte Gutschrift ist weg.“