James Blunt in Concert, Josh auf der Piste und ein Wochenende voller Wein: Das ist los in Tirol

Wein und viel Gesang. So lässt sich das Wochenende in Tirol zusammenfassen. Nicht nur Pop-Superstar James Blunt kommt am Freitag nach Tirol, auch Sara de Blue und die britischen Rocker von „The Sweet“ zeigen am Wochenende, was sie musikalisch drauf haben. Wem weniger nach Konzerten ist, der kann auch einen Abstecher zur Weinmesse machen oder bei einer der zahlreichen Veranstaltungen zum internationalen Frauentag vorbeischauen.

📅 FREITAG (8. März)

James Blunt in Innsbruck

Ein großer Star der frühen Nullerjahre kommt am Freitag nach Tirol. Der britische Singer/Songwriter James Blunt dürfte den meisten von seinem 2005er Überhit „You're Beautiful“ bekannt sein. Doch der Brite hat auch daneben noch einige andere Songs zu bieten. Innsbruck stellt nicht nur den Auftakt für die Europaetappe seiner Tour dar, es ist auch das einzige Konzert von Blunt im heurigen Jahr in Österreich. Beginn des Spektakels ist um 20 Uhr. Die letzten Karten für das Konzert können HIER erstanden werden.

You're beautiful und mehr: James Blunt beehrt am Freitag Innsbruck. © IMAGO/Claudio Veneroni / ipa-agency.ne

Veranstaltungen zum Internationalen Frauentag

8. März ist der internationale Frauen*tag. Grund genug, dass am Freitag zahlreiche Veranstaltungen stattfinden, die den feministischen Kampftag feiern. Unter dem Motto „kinovi[sie]on“ rückt etwa das Leokino Filmschaffen von Frauen* ins Zentrum. Mehrere Filme, darunter die Tirol Premiere von „Clashing Differences“, werden am Freitag aufgeführt. Mehr zum kompletten Programm auf der Webseite des Leokinos.

Bereits um 12 Uhr startet schon der Aktionstag an der Innsbrucker Annasäule, wo zahlreiche Workshops abgehalten werden. Unter anderem soll ein DJ Workshop stattfinden, der Frauen in zwei Stunden die Basics im digitalen Auflegen beibringen soll. Begleitet wird der Tag mit Programm und Musik von Radio Freirad. Um 17 Uhr startet dann eine Demonstration an der Annasäule.

Im Freiraum Jenbach findet ab 19 Uhr bei der Veranstaltung Feminine Dialoge neunzehn Portraits von Frauen aus Jenbach in den Fokus gerückt.

In der Bücherei Oetz findet ab 19 Uhr eine Lesung mit den Autorinnen von "wortraum" – Christiana Pucher, Gerda Bernhart, Dorle Zobl. Lea Jehle und Brigitte Thurner – statt.

Der Kunst-Werk-Raum Mesnerhaus in Mieming wiederum lädt ab 17 Uhr zur Vernissage ein, bei der die verschiedenen Facetten des Frauseins in der Gesellschaft abgebildet werden.

Gernot Kulis „Best of 20 Jahre Callboy“ in Ehrwald

Seit 20 Jahren treibt der Kärntner Comedian Gernot Kulis als Ö3 Callboy bereits sein Unwesen. In seinem neuen Programm erzählt Kulis über die besten Ö3-Callboy-Anrufe, Insider-Storys, prominente Komplizen, Pannen und noch nie Gehörtes. Highlights mit hoher Pointendichte sind garantiert. Beginn im Zugspitzsaal Ehrwald ist um 20 Uhr, Tickets gibt es HIER.

Ein Anschluss unter dieser Nummer: Gernot Kulis treibt seit 20 Jahren als Callboy sein Unwesen. © Hans Leitner

Rockiges Doppel in der p.m.k.

Gleich zwei gitarrenlastige Konzerte gibt es am Freitagbabend in Innsbruck zu erleben. Die Gruppe Dirty Talons spielen Heavy-Riff-Rock mit drei Gitarren. Musikalisch bewegt sich die Kombo irgendwo zwischen Thin Lizzy und Judas Priest, während Sängerin Jess' Vocals auch gut zu 80s Pop passen würden.

Die Gruppe „Pechvogel“ wiederum haben sich dem deutschen Indie Rock mit viel Pop-Einfluss verschrieben, irgendwo zwischen melancholisch verträumt, dann auch wieder uptempo und direkt auf die Nase. Beginn ist um 20.30 Uhr, Infos HIER.

📅 FREITAG und SAMSTAG (8. und 9. März)

Weinmesse in Innsbruck

Im Wein liegt nicht nur die Wahrheit, der Wein liegt dieses Wochenende auch in der Messe Innsbruck. Noch am Freitag und Samstag erwarten auf der Innsbrucker Weinmesse, der größten Weinmesse Westösterreichs, rund 140 AusstellerInnen mit 1300 Weinen aus sechs Nationen auf alle Freunde des Rebensaftes. Unter dem Motto „Verkosten, Genießen, Erleben & (W)einkaufen“ wartet auf Besucher eine spannende Entdeckungsreise ins Reich der edlen Tropfen. An beiden Tagen kann die Messe zwischen 14 und 20 Uhr besucht werden. Mehr dazu HIER.

Dekantieren und degustieren: Die Weinmesse Innsbruck lädt am Wochenende zu ihrer 22. Auflage. © VOGL-PERSPEKTIVE.AT - Mike Vogl

📅 SAMSTAG (9. März)

The Sweet in Schwaz

Die britische Kultband „The Sweet“ kommt am 9. März in das SZentrum in Schwaz. Die Band wurde berühmt durch weltbekannte Hits wie „Ballroom Blitz“, „Fox On The Run“ oder „Love Is Like Oxygen“. Vorgruppe ist die Schwazer-Band „Krakatao“. Beginn ist um 20 Uhr, mehr Informationen HIER.

It's a ballroom blitz! The Sweet kommen am Samstag nach Schwaz © Rom Entertainment

Magie mit Thommy Ten & Amélie van Tass in Innsbruck

Mit ihrer neuen Show kommen die „Weltmeister der Magie“ Thommy Ten & Amélie van Tass am Freitag in die Olympiaworld in Innsbruck. „Dreifach zauberhaft – Die Las Vegas Show“ verspricht magische und akrobatische Höhepunkte. Beginn ist um 19.30 Uhr, Karten dafür gibt es HIER.

Hex, Hex: Thommy Ten und Amelie van Tass kommen am Samstag nach Innsbruck. © www.imago-images.de

Grubertaler Ramba Zamba Nacht in Tulfes

Am Samstag laden die Grubertaler wieder zur traditionellen Ramba Zamba Nacht ins Veranstaltungszentrum nach Tulfes ein. Tirols erfolgreiche Chartstürmer, lassen auch in ihrem 23. Bühnenjahr keine Chance aus, ihr Können als Partyband unter Beweis zu stellen. Mehr Infos HIER.

Stromboli Clubnacht feat. Joyce Muniz

Eine neue Ausgabe der Stromboli Clubnacht steht an und holt Joyce Muniz für einen erneuten Auftritt nach Hall zurück. Die Austro-Brasilianierin, ist ein Fixtstern der nationalen und internationalen Clubszene. Man darf sich auf Funk, Drum’n’Bass, Trip-Hop-Tracks, Achtziger-Synths und Hip-Hop-Beats freuen. Beginn ist um 20.30 Uhr, Karten dazu gibt es HIER.

Theaterpremiere „Zorn“ in Innsbruck

Das Westbahntheater startet in die neue Frühjahrssaison mit seiner Produktion von „Zorn“ von Nino Haratischwili. Ein Bombenalarm führt zum Atemstillstand einer ganzen Stadt. Autorin Haratischwili spielt in ihrem Stück den Worst Case durch und verwebt die Lebenssituationen ihrer acht Protagonisten in einem Kulminationspunkt, der zum Point of no Return jeder Figur wird. Premiere ist um 20 Uhr, weitere Vorstellungen den ganzen März und April über. Mehr Informationen und Karten HIER.

📅 FREITAG bis SAMSTAG (8. und 9.März)

Tillga Winterparty-Tage in Obertilliach

Die Tillga Winterparty-Tage bieten Musik und Stimmung rund um die Biathlon-Finalbewerbe des IBU-Cup. Am Freitag gibt es ab 15 Uhr Unterhaltung mit „BergPower“, um 20 Uhr ist DJ Michael Schera zu Gast, bevor ab 21.30 Uhr „Mountain Crew“, die Boyband aus den Alpen den Abend zu einem guten Ende bringen. Am Samstag ab 15 Uhr treten die Trenkwalder auf, um 19.30 Uhr gibt es eine Lasershow im Biathlonzentrum und ab 20 Uhr die After Race Party. Die Tickets für diese Veranstaltung sind in den Tourismusbüros in Lienz, Sillian, Obertilliach und Lesachtal, bei den Raiffeissenbanken Sillian, Obertilliach und Nußdorf-Debant sowie im Biathlonzentrum Obertilliach erhältlich.

Mountain Crew sorgen am Freitagbabend für gute Stimmung bei den Tillga Winterparty-Tagen. © Imago

📅 SAMSTAG und SONNTAG (9. und 10. März)

„Komm schon, du willst es doch auch“ im Treibhaus

14. Tiroler MusikerInnen und die Schauspielerin Carmen Sanders-Gratl verbinden in der Performance gesellschaftskritische Songs mit visuellen Einspielungen, ausdrucksstarker Sprache und Performance. Beginn im Treibhaus in Innsbruck ist an beiden Tagen jeweils um 20.30 Uhr, Karten für den Samstag gibt es HIER, für den Sonntag HIER.

Komm schon, Feminismus im Treibhaus am Samstag und Sonntag. © jöchl

Ziemlich beste Freunde in Kufstein

Am Samstag präsentiert die Arche Noe eine Bühnenadaption des gleichnamigen modernen französischen Filmklassikers. Bei der Produktion wird es auch musikalisch. Carina Kruckenhauser wird die Inszenierung von Stefan Bric stellenweise mit ihrem Klavierspiel untermalen. Beginn ist um 19.30 Uhr. Karten gibt es HIER.

📅 SONNTAG (10. März)

Josh in Nauders

Der mehrfach prämierte Amadeus Preisträger kommt am Sonntag im Rahmen der Golden Mountain Beats für ein Konzert nach Nauders. Fans des Austropoppers dürfen sich auf seine großen Songs wie „Expresso & Tschianti“, „Wo bist Du“ und natürlich „Cordula Grün“ freuen. Beginn im Skigebiet von Nauders ist um 11 Uhr, wer einen Skipass besitzt, kann das Konzert umsonst besuchen. Mehr Infos HIER.

Jack Marsina & Flo’s Jazz Casino feat. Sara De Blue & Tony Glausi in Innsbruck

Die mittlerweile über Tirol hinaus erfolgreiche Jazz-Band des Schlagzeugers Flo Baumgartner namens Flo’s Jazz Casino mit ihrem Frontman Jack Marsina bleibt auch heuer ihrer Linie treu, mit internationalen Künstlern zusammenzuarbeiten und diese nach Tirol zu holen. Am 10. März werden dafür gleich zwei Show-Größen auf die Bühne geholt. Neben der österreichischen Sängerin Sara De Blue wird der New Yorker Trompete Ton­y Glausi das Innsbrucker Landesjugendtheater in einen New Yorker Jazz-Club verwandeln. Das Konzert mit Flo’s Jazz Casino ist übrigens das erste und vorerst einzige Gastspiel von Tony Glausi in Österreich. Beginn ist um 19 Uhr, Karten dazu HIER.