Alonso mit Tagesbestzeit in den Jeddah-Trainings

Jeddah – Routinier Fernando Alonso hat im Aston Martin die Tagesbestzeit bei den ersten beiden Formel-1-Trainings zum Großen Preis von Saudi-Arabien aufgestellt. Der 42-jährige Spanier drehte im zweiten Training am Donnerstag in 1:28,827 Minuten die schnellste Runde auf dem Jeddah Corniche Circuit. Weltmeister Max Verstappen, überlegener Auftaktsieger in Bahrain, musste sich im Red Bull mit dem dritten Platz (+0,331 Sek.) begnügen, noch hinter Mercedes-Pilot George Russell (+0,230).