Warnstreiks bei Lieferando und Foodora: Fahrradboten protestieren für höhere Löhne

Am Donnerstag kam es in Wien, Graz, Klagenfurt und Innsbruck bei Lieferando und Foodora zu zweistündigen Warrnstreiks. Nach vier Verhandlungsrunden liege das Lohn-Angebot der Arbeitgeber noch immer bei nur 5,8 Prozent. Das decke nicht einmal die von der Gewerkschaft vida geforderte rollierende Inflation in Höhe von 8,7 Prozent ab, sagt der vida-Verhandlungsleiter Toni Pravic. Die Mindestlöhne seien mit 1730 Euro brutto im Monat für 40 Stunden pro Woche hart an der mit 1400 Euro netto bemessenen Armutsgrenze.