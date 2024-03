Kommissar Kater: Katharina Mückstein feiert „Tatort“-Premiere

Innsbruck – Ein Kater ist kein guter Begleiter. Und an einem unübersichtlichen Arbeitstag schon gar nicht. Zu dieser tiefen Einsicht lässt Regisseurin Katharina Mückstein in ihrem „Tatort“-Debüt den von Harald Krassnitzer gespielten Moriz Eisner finden. „Dein Verlust“ heißt der neue „Tatort“ aus Österreich. Am Sonntag läuft er auf ORF 2 und in der ARD. Und Eisner hat einen Filmriss. Weil er gefeiert hat. 60 ist er geworden. Seine Tochter (Tanja Raunig) findet ihn auf dem Boden. Dann beginnt der eigentliche Fall.