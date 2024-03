E-Scooter in Innsbruck von Auto gestreift: Alkoholisierte Rollerfahrerin verletzt

Innsbruck – Zu einem Verkehrsunfall kam es am Donnerstag kurz vor Mitternacht auf der Bachlechner Straße in Innsbruck. Eine 28-Jährige war mit einem E-Scooter unterwegs als sie auf Höhe der Hausnummer 21 von einem Auto gestreift wurde. Die Frau stürzte dadurch und wurde verletzt. Sie wurde in die Klinik gebracht. Ein durchgeführter Alkotest verlief positiv.