Einfach Kind sein

Ein Bub? Ein Mädchen? Egal. Hauptsache gesund. Diese Worte geben werdende Eltern gerne zum Besten. Das Gute am Geschlecht ist, dass es lang nicht mehr die Bedeutung hat wie vor einigen Jahrzehnten. Jeder und jede kann heute das sein, was er beziehungsweise sie will – zumindest in der Theorie. Dennoch birgt das Thema immer noch Konfliktpotential. Besonders dann, wenn sich zu den klassischen Kategorien solche dazwischen oder außerhalb gesellen, wie die Aufregung um die neuen Anmeldeformulare für Tirols Bildungseinrichtungen zeigt. Solche Debatten sind aus der Zeit gefallen. Sie sollten der Vergangenheit angehören.