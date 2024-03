Mehr Frauen als gedacht: Tiroler Photoarchiv präsentiert frühe Alpinistinnen 1870 - 1930

Weil das lange Kleid störte, kletterte Lucy Walker 1871 im Unterrock auf den Gipfel. Geschichten wie diese gibt es ab 8. März in einer Online-Ausstellung.

Lienz – Mehr Frauen als man glaubt waren ab 1870 in den Dolomiten als Bergsteigerinnen unterwegs. Das Tiroler Photoarchiv TAP holt diese frühen Alpinistinnen in einer virtuellen Ausstellung vor den Vorhang. Da ist etwa die 21-jährige Hotelierstochter Anna Ploner aus Schluderbach, die 1874 als erste Frau den Monte Cristallo bezwang, oder die ungarischen Schwestern Ilona und Rolanda von Eötvös. Präsentiert werden 21 zum Teil erstmals veröffentlichte Bilddokumente und neue Erkenntnisse zur Visual History der frühen Alpinistinnen in den Dolomiten 1870–1930. Martin Kofler, Leiter des Archivs, hat die Ausstellung kuratiert.