Markus Hörmann: „Vertrauen war immer meine Motivation“

Herr Hörmann, Sie haben die Volksbank Tirol über 30 Jahre mit Ihren Vorstandskollegen erfolgreich geführt und zu einem der stärksten Kreditinstitute in Österreich gemacht. Was hat Sie zu diesem, doch für viele überraschenden, Schritt bewogen?

Hörmann: Das kann ich mit einem klaren Nein beantworten. In meiner Jugend wollte ich Volkswirt oder Mediziner werden. Ich habe mich dann für die Wirtschaft entschieden. Später, nach Abschluss meines Studiums, spielte ich mit dem Gedanken als Investmentbanker in die Finanzmetropole London zu gehen, doch die Volksbank hat mich damals schon überzeugt. Es gab über die Jahre auch das eine oder andere Angebot von einem Mitbewerber, aber ich habe immer dankend abgelehnt: Mit keinem anderen Unternehmen hätte ich das gemeinsame Werteverständnis von Regionalität, Vertrauen, Nähe und Gesundheit teilen können wie mit der Volksbank Tirol.

Hörmann: Das ist zum einen das Thema Gesundheit, das mich nie richtig losgelassen hat. Es war immer schon ein wichtiger Bestandteil meiner Tätigkeit. Die Gesundheit der Mitarbeiter:innen der Volksbank Tirol liegt mir sehr am Herzen und ist schon seit über 20 Jahren fest in der Unternehmenskultur verankert. So wurde bereits damals „Volksbank Fit“ ins Leben gerufen, ein umfassendes Gesundheits- und Fitnessprogramm für alle Mitarbeiter:innen der Volksbank Tirol, das jährlich neu zusammengestellt wird. Und seit über 15 Jahren gibt es in der Hauptgeschäftsstelle in Innsbruck das Wohlfühlzentrum VITAREAL mit den Personal Coaches Andrea und Gerhard Außerlechner.