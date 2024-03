Es geht um das gesamte Privatvermögen: Konkursverfahren über René Benko eröffnet

Nach dem Insolvenz-Eigenantrag von René Benko als Unternehmer am Donnerstag, hat das Innsbrucker Landesgericht nun das Konkursverfahren über den Tiroler eröffnet.

Innsbruck – Das Landesgericht Innsbruck hat am Freitag ein Konkursverfahren über das Vermögen des Signa-Gründers René Benko eröffnet. Dies gab der Kreditschutzverband 1870 (KSV1870) am Vormittag bekannt. Damit habe der Tiroler Immobilieninvestor seine Zahlungsunfähigkeit eingeräumt, hieß es. Der Insolvenzeröffnung war am Donnerstag ein Insolvenz-Eigenantrag von Benko als Unternehmer vorausgegangen.