Die Caritas-Haussammlung läuft wieder

Mit Ihrer Spende werden Menschen im Inland unterstützt, die Hilfe brauchen. Ihre Spende wirkt vielleicht auch in Ihrer unmittelbaren Nachbarschaft: Zehn Prozent der Spendeneinnahmen verbleiben in der jeweiligen Pfarre.

Wir helfen zusammen. Zum Beispiel mit der Katastrophenhilfe, die einspringt, wenn ein Brand oder ein anderes Unglück zur finanziellen Katastrophe führt. Die Familienhilfe ist zur Stelle, wenn durch die plötzliche Erkrankung eines Elternteils kleine Kinder versorgt werden müssen. Pflegende Angehörige finden in der Demenzberatung oder durch ehrenamtliche Besuchsdienste Entlastung. Die Sozialberatung hilft Menschen in akuten Notsituationen. Sie erhalten Unterstützung in einem der Beratungszentren oder über die Online-Sozialberatung. Schüler*innen aus benachteiligten Familien werden in den Lerncafés kompetent betreut. Obdachlose bekommen Unterstützung in den Wärmestuben und Essensausgabestellen.