Hoffnungen auf einen spannenden WM-Kampf in der Königsklasse kann der 41-fache Formel-1-Starter Karl Wendlinger nur bedingt machen: „Max Verstappen war in Bahrain fast dominanter als das gesamte letzte Jahr.“ Auch die Rekordsaison mit insgesamt 24 Grands Prix sah der Kufsteiner bei seinem Interview in „Tirol live“ problematisch: „Ich schaue mir nicht mehr alle Rennen an.“