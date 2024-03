Tödlicher Arbeitsunfall in Ebbs: 82-Jähriger im Kaiserwald von Baum getroffen

Ebbs – Am Freitagvormittag kam es im Kaiserwald in Ebbs zu einem tödlichen Arbeitsunfall. Kurz vor 10.30 Uhr waren zwei Männer, ein 82-Jähriger und sein 49-jähriger Sohn, damit beschäftigt, einen Baum zu fällen. Der Baum brach dabei in der Mitte auseinander und stürzte auf den 82-Jährigen.