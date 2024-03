Superstar James Blunt heizte über 6000 Fans in der Olympiaworld ein

Innsbruck – Mit seinem Song „You’re Beautiful“ (2005) kam die Karriere von James Blunt so richtig in Fahrt. Inzwischen will der Brite, der am 22. Februar seinen 50. Geburtstag gefeiert hat, längst mehr sein als nur ein Schmusesänger. In der Innsbrucker Olympiaworld warteten am Freitagabend über 6000 Fans gespannt, wie sich das neue Album „Who We Used To Be“ des Mannes mit der markant hohen Stimme anhört.