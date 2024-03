OpenAI-Chef Altman kehrt im Verwaltungsrat zurück

Beim ChatGPT-Entwickler OpenAI hat Firmenchef Sam Altman knapp vier Monate nach seinem kurzzeitigen Rauswurf die bisherige Machtfülle zurückerlangt. Altman wurde am Freitag (Ortszeit) wieder in den Verwaltungsrat berufen, der die Strategie des Software-Entwicklers von Künstlicher Intelligenz bestimmt. Er war im November von Mitgliedern des vorherigen Verwaltungsrates gefeuert worden - kehrte aber nach Mitarbeiter-Protesten wenige Tage später an die Firmenspitze zurück.