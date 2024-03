Fallschirm kaputt: Menschen von Hilfspaket in Gaza getötet

Seit Kriegsbeginn am 7. Oktober seien zudem mindestens 72.524 Menschen durch israelische Angriffe verletzt worden. Allein in den vergangenen 24 Stunden seien 82 Tote und 122 Verletzte gezählt worden, teilte die palästinensische Gesundheitsbehörde am Samstag mit. Die Vereinten Nationen haben die Angaben der Behörde mehrfach als realistisch bezeichnet.

Ein Sprecher des US-Verteidigungsministeriums sagte am Freitag (Ortszeit) in Washington, Presseberichte, wonach die Luftabwürfe des US-Militärs zu Opfern unter der Zivilbevölkerung am Boden geführt hätten, seien falsch. "Wir haben bestätigt, dass alle unsere Hilfspakete sicher am Boden gelandet sind", betonte er. Das zuständige Regionalkommando bestätigte in einer Mitteilung in der Nacht auf Samstag, dass die Todesfälle nicht auf US-Luftabwürfe zurückzuführen seien.