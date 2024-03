Hälfte der Eltern setzt vor Schulübertritt auf Nachhilfe

In Österreich setzen 49 Prozent der Eltern auf Nachhilfe, Lerncamps oder gemeinsames Lernen, bevor ihr Kind von der Volksschule, Mittelschule oder AHS-Unterstufe in eine andere Schulform wechselt. Das zeigt eine der APA vorliegende Zwischenauswertung der Schulkostenstudie der Arbeiterkammer (AK). Unter Eltern von Volksschülern ist der Anteil mit 53 Prozent etwas höher. Insgesamt hat jede vierte Familie laut Befragung das Gefühl, die Kinder nicht genug unterstützen zu können.

"Die frühe Selektion und der Druck wird immer erbarmungsloser und hat skandalöse Auswirkungen sowohl auf die Kinder als auch ihre gesamte Familie", warnte Ilkim Erdost, AK Bereichsleiterin Bildung, angesichts der Ergebnisse in einer schriftlichen Stellungnahme. Speziell Volksschulkinder müssten vor Prüfungsstress und Schulangst geschützt werden. Zum Stress vor dem Schulwechsel kämen dann noch die hohen Kosten dazu. "Teure Nachhilfe und aufwendige Lerncamps dürften keinen Platz in einem gerechten Schulsystem haben, das Verantwortung für das Weiterkommen aller Schüler:innen übernimmt und kein Kind zurücklässt", so Erdost.