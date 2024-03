Das Goldmund Quartett gastierte in Innsbruck: Vier „Men in Black“ begeisterten mit „Goldfinger“

Das Goldmund Quartett gastierte mit Werken von Haydn, Schostakowitsch und Webern am Donnerstagabend im Innsbrucker Haus der Musik.

Innsbruck – Alles richtig gemacht! Mit diesem Gefühl konnten die vier Herren des Goldmund Quartett am Donnerstagabend die Bühne im Haus der Musik in Innsbruck verlassen. Florian Schötz, Violine, Pinchas Adt, Violine, Christoph Vandory, Viola, Raphael Paratore, Violoncello, gaben ihr Innsbruck-Debüt und brachten das Kammerkonzert-Publikum auch mit volksmusikalischen Klängen (Sepp Rubenbergers „Ochsenfelder Schottisch“) nicht nur fast zum Mitklatschen, sondern auch zum Jubeln. Aber da sind wir bereits am Ende des Konzerts und bei der allerletzten Zugabe.