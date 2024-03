Eng mit dem Gehirn verbunden: So machen wir unseren Darm glücklich

Erste Ergebnisse zeigen, dass das Mikrobiom von Alzheimer-Patienten anders ist als das von gesunden Menschen. Bestimmte Bakterien im Darm scheinen wichtig für die Ausbildung und Funktion von Immunzellen im Gehirn zu sein. So leiden Alzheimer-Patienten an einem Mangel an dem Neurotransmitter Acetylcholin, der ein entscheidender Botenstoff ist.

Und weil derzeit gerade viele Menschen im Frühling fasten: Auch beim Fasten erholt sich der Verdauungstrakt – und startet einen raffinierten Reinigungsvorgang. Durch die Auszeiten lassen sich Darmerkrankungen lindern und die Bakterienvielfalt des Mikrobioms stärken. In jüngsten Studien von Forschenden des Max-Planck-Instituts für Stoffwechselforschung in Köln wurde an Mäusen gezeigt, dass das Gehirn bei diesem Prozess eine entscheidende Rolle spielt – Fasten löst Recycling in den Zellen aus, die Autophagie. Diesem Prozess taugt bereits kurzes Fasten von zwölf Stunden. (dpa, lipi)