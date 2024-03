Irre Aufholjagd: Die Raiders Basketballer leben noch

Innsbruck – Mit einem fulminanten Schluss-Viertel wehrten die Swarco Raiders Basketballer am Samstag das Saison-Aus in der zweiten Bundesliga ab. Die Innsbrucker besiegten zuhause die Deutsch-Wagram Alligators mit 81:74 (39:43) und erzwangen damit ein drittes Entscheidungsspiel in der „Best of three“-Viertelfinal-Serie. Garant dafür war ein 19-Punkte-Lauf von 59:68 auf 78:68. Top­scorer war Tihomir Vranjes (24 Punkte). Heute spielten die Pirlo Kufstein Towers nach dem Sieg im ersten Spiel bei den Mattersburg Rocks um den Halbfinaleinzug. (rost)