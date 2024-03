Tschechen gerieten am Großglockner in Bergnot: Unterkühlt und mit Erfrierungen aufgefunden

Kals – Zu einer Alpinen Hochtour über den Stüdlgrad auf den Großglockner brachen am Freitag zwei befreundete Tschechen im Alter von 53 und 17 Jahren auf.

Sie gerieten zu weit nordöstlich und trauten sich im Bereich des Meletzkigrats nicht mehr weiter. Gegen 22 Uhr setzten die Männer einen Notruf an die Bergrettung Kals ab.

Zwei Bergführer stiegen daraufhin zur Adlersruhe und weiter in Richtung Bahnhof/Meletzkigrat auf. Sie fanden die Tschechen gegen 1.40 Uhr. Die beiden Alpinisten waren unterkühlt und hatten bereits sichtbare Erfrierungen im Gesicht und an den Händen.

Die Bergretter brachten die Tschechen zur Adlersruhe und stiegen in den Morgenstunden zur Südlhütte ab. Von dort wurden die beiden völlig erschöpften Bergsteiger mit der Seilbahn zur Lucknerhütte und dann mit dem Skidoo der Bergrettung Kals zum Lucknerhaus transportiert. Sie erlitten Verletzungen unbestimmten Grades und wurden im Bezirkskrankenhaus Lienz ambulant behandelt.

Am Freitag kamen auch drei deutsche Bergsteiger am Großvenediger nicht mehr weiter. Sie mussten die Nacht in einem Notbiwak auf 3000 Metern verbringen.