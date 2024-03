Biden äußerte sich zu "Roter Linie" für Netanyahu

US-Präsident Joe Biden hat eine mögliche Invasion Israels in Rafah im südlichen Gazastreifen in einem Interview im US-Fernsehsender MSNBC am Samstag (Ortszeit) als seine "rote Linie" für Israels Premierminister Benjamin Netanyahu bezeichnet. Biden merkte jedoch sofort an, es gebe keine rote Linie, er werde "Israel niemals verlassen". Dennoch müsse Netanyahu "unschuldigen Menschen, die als Folge der ergriffenen Maßnahmen ums Leben kommen, mehr Aufmerksamkeit schenken".