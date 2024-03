Parlamentswahl in Portugal: Rechtsruck möglich

Bei der vorgezogenen Parlamentswahl in Portugal droht den seit mehr als acht Jahren regierenden Sozialisten (PS) eine Niederlage. Rund 10,8 Millionen Stimmberechtigte waren am Sonntag aufgerufen, die 230 Abgeordneten der "Assembleia da República" neu zu wählen. Fast alle Umfragen sagten im Vorfeld einen kräftigen Rechtsruck mit nennenswerten Stimmengewinnen für die Populisten von Chega (Es reicht) voraus - sowie eine sehr schwierige Regierungsbildung in den nächsten Wochen.

In seinem Wahllokal in Lissabon rief Santos seine Landsleute am Sonntag dazu auf, für eine hohe Wahlbeteiligung zu sorgen. Es sei "sehr wichtig", das Land weiter voranzubringen, sagte der 46-Jährige, der seinen kleinen Sohn zur Wahl mitbrachte. Montenegro hatte im Wahlkampf versprochen, das Wirtschaftswachstum durch Steuersenkungen anzukurbeln und die öffentlichen Dienstleistungen zu verbessern. In seinem Wahllokal in der nordportugiesischen Stadt Espinho sagte der 51-jährige Rechtsanwalt am Sonntag, er blicke "hoffnungsvoll in die Zukunft".