Sturm und bis zu 50 Zentimeter Schnee in hohen Lagen: Land warnt vor großer Lawinengefahr in Tirol

Am Sonntag bricht der Föhn zusammen. In höheren Lagen oberhalb der Waldgrenze werden gebietsweise 40 bis 50 Zentimeter Neuschnee erwartet. Die Lawinengefahr steigt vielerorts auf Stufe 4 der fünfteiligen Skala.

Innsbruck – Vor großer Lawinengefahr am Sonntag warnte das Land Tirol. Grund sind die stürmischen Winde in Kombination mit prognostizierten größeren Mengen Neuschnee in höheren Lagen. Konkret betroffen sind Gebiete oberhalb der Waldgrenze. Der Lawinenwarndienst gab ab dem Nachmittag gebietsweise Stufe 4 der fünfteiligen Skala (große Gefahr) aus.

Am Sonntag bricht der Föhn zusammen, es trübt überall ein und die Schlechtwetterfront eines Tiefs trifft uns mit voller Wucht – auch im Norden. Dort beginnt der Tag zwar noch mild und teils sonnig, am Nachmittag greifen die Regenwolken aber von Süden her über und lösen den Föhn ab. In Osttirol dominieren den ganzen Tag schon dichte Wolken, ab Mittag kann es sogar kräftig regnen und bis unter 1000 Meter schneien.