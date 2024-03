Vier Kleinbrände hielten Innsbrucker Feuerwehr am Samstagabend auf Trab

Innsbruck – Zu gleich vier Einsätzen in wenigen Stunden musste am Samstagabend die Feuerwehr in Innsbruck ausrücken. Wie die Polizei mitteilt, kam es zwischen 18.20 und 22.20 Uhr am Innsbrucker Griesauweg zu einem Böschungsbrand.

Zudem kam es im selben Zeitraum zu gleich drei Müllbränden. In einem Fahrradraum im Kugelfangweg, in einem Müllraum in der Hormayrstraße und in Ampass im Bereich der Peerhöfe fing Müll an zu brennen. Die Ursache für alle vier Brände ist derzeit noch nicht bekannt. Auch zur Höhe des Schadens kann die Polizei derzeit keine Angaben machen. (TT.com)