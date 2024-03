Gemeinderatswahlen in Salzburg: KPÖ-Kandidat Dankl mit guten Chancen auf Bürgermeisteramt

Insgesamt ist das Bundesland auf kommunaler Ebene nach wie vor tief schwarz: Vor fünf Jahren holte die Volkspartei mit 1.153 Sitzen in den "Gemeindeparlamenten" mehr als alle anderen Parteien und Listen zusammen (981). 47,5 Prozent aller Stimmen landesweit bedeutete das beste Ergebnis der ÖVP in der Nachkriegsgeschichte. Auch in der Zahl der amtierenden Bürgermeisterinnen und Bürgermeister spiegelt sich die schwarze Vormachtstellung wider: 98 der insgesamt 119 Ortschefs kommen aktuell aus diesem Lager. In 17 Gemeinden regieren SPÖ-Bürgermeisterinnen und -Bürgermeister, und vier Sitze haben Ortschefs mit eigenen Namenslisten inne.

Heuer kandidieren 223 Männer und 47 Frauen um das Bürgermeisteramt. Aktuell halten in nur elf Gemeinden Frauen das Zepter in der Hand, das ergibt eine Quote von 9,2 Prozent. Sollte in einer Gemeinde am Sonntag keine Kandidatin bzw. kein Kandidat die absolute Mehrheit erreichen, gibt es am 24. März eine Stichwahl zwischen den beiden Bewerbern mit den meisten Stimmen. Das war 2019 nur in elf Gemeinden nötig.