In Stadt Salzburg kommt es zur Bürgermeister-Stichwahl zwischen SPÖ und KPÖ

Urnengang im Bundesland Salzburg: Am Sonntag wurden in allen 119 Gemeinden die Vertretungen neu gewählt. Die Mozartstadt ist wieder tief rot, die ÖVP stürzt massiv ab.

Salzburg – Die Stadt Salzburg ist wieder tief rot: Bei der Bürgermeister- und Gemeinderatswahl am Sonntag gab es einen Doppelsieg von SPÖ und KPÖ Plus. Die ÖVP stürzte nach dem einmaligen Höhenflug vor fünf Jahren massiv ab, blieb aber vor der FPÖ und der Grünen Bürgerliste. Bei der Bürgermeisterwahl kommt es in zwei Wochen zu einer Stichwahl zwischen SPÖ-Vizebürgermeister Bernhard Auinger und KPÖ-Plus-Gemeinderat Kay-Michael Dankl. Offen waren noch die Sitze in der Stadtregierung.