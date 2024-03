21-Jähriger in Sölden durch Faustschlag verletzt: Zeugen deckten Täter durch Falschaussage

Sölden – Am vergangenen Dienstag wurde ein 21-Jähriger in einem Lokal in Sölden durch einen Faustschlag im Gesicht verletzt, der Täter konnte unerkannt flüchten. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, konnte nun ein Verdächtiger ermitteln werden. Die Geschichte bekam allerdings noch eine unerwartete Wendung.