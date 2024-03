Angebranntes Essen am Herd: Betrunkener lag in Telfs in verrauchter Wohnung

Wenig dankbar zeigte sich am Sonntag ein 34-Jähriger, den Einsatzkräfte aus seiner verrauchten Wohnung in ärztliche Versorgung bringen wollten. Ihn erwartet eine Anzeige.

Telfs – In Telfs wurde am Sonntagvormittag ein alkoholisierter 34-Jähriger am Boden liegend in einer verrauchten Wohnung vorgefunden. Grund für den Rauch waren laut Polizei angebrannte Speisen am Herd. Der Alkoholisierte weigerte sich, von der Feuerwehr aus der Wohnung und in ärztliche Versorgung gebracht zu werden. Stattdessen beschimpfte er die Einsatzkräfte, teilte die Polizei mit.