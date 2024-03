Niederndorfberg – Mit schweren Verletzungen musste am Sonntag ein Motorradfahrer in die Klinik Rosenheim eingeliefert werden. Wie die Tiroler Polizei berichtet, war der 22-Jährige gegen 17 Uhr auf der Wildbichler Straße aus Deutschland kommend in Richtung Niederndorf unterwegs. In einer Kurve geriet er auf die Gegenfahrbahn und prallte gegen ein entgegenkommendes Auto. (TT.com)