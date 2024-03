Tiroler müssen in den Halbfinal-Showdown

Mattersburg – So wie die Swarco Raiders Tirol wartet auch auf die Pirlo Kufstein Towers in der zweiten Basketball-Bundesliga ein Entscheidungsspiel um den Aufstieg ins Play-off-Halbfinale. Im gestrigen zweiten Match der „best of three“-Viertelfinalserie mussten sich die Kufsteiner bei den Mattersburg Rocks mit 64:76 (34:48) geschlagen geben. Bester Werfer auf Seiten der Tiroler Gäste war Sebastian Lesny (16 Punkte).