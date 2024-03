Kindl verpasste Olympia-Ticket

Sofia – Österreich wird bei den Olympischen Spielen in Paris im Taekwondo nicht vertreten sein. Nach der Söllerin Melanie Kindl (bis 57 kg) und Aleksander Radojkovic (bis 80 kg) verpasste mit Marlene Jahl (bis 67 kg) auch Österreichs größte Hoffnung das Olympia-Ticket beim Qualifikationsturnier in Sofia. „Ich bin extrem enttäuscht, weil ich in den letzten drei Jahren wirklich alles reingeworfen habe, was ich hatte“, bedauerte Jahl. (TT, APA)