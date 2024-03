Schock für Familie beim Wandern: Hündin stürzte 30 Meter ab, Bergretter rückten aus

Hohe Wand – Auf der Hohen Wand in Niederösterreich ist am Wochenende eine zweijährige französische Bulldogge etwa 30 Meter im steilen Gelände abgestürzt. Die Hündin blieb nach Polizeiangaben vom Montag unverletzt. Ein Bergretter war mittels Seil zu ihr abgelassen worden. Der Helfer packte den Vierbeiner in seinen Rucksack, ehe beide mittels Flaschenzug aus der Wand geholt wurden.