Einbruch in Versicherungsbüro und auf Baustelle: Langfinger in Innsbruck unterwegs

Innsbruck – Zu gleich zwei Einbrüchen wurde die Innsbrucker Polizei am Montag gerufen. Zum einen brachen in der Nacht auf Montag bisher unbekannte Täter auf einer Baustelle einen versperrten Lagerraum auf und stahlen daraus mehrere Werkzeuge. Dabei entstand ein Schaden in der Höhe eines vierstelligen Eurobetrages.