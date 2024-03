Dschungelkönig Marc Terenzi wegen sexueller Belästigung einer 15-Jährigen vor Gericht

Der deutsche Sänger muss sich vor Gericht verantworten. In dem Verfahren geht es laut dem Anwalt des 45-Jährigen um einen angeblichen Griff an den Po einer 15-Jährigen.

Zu dem Termin am Donnerstag wolle sein Mandant persönlich erscheinen, sagte Rechtsanwalt Andreas Hohnel am Montag auf Anfrage. "In dem Verfahren geht es um einen angeblichen Griff an den Po der Jugendlichen."