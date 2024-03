Keine Bomberjacken und Springerstiefel mehr: „Das Bild der Rechtsextremisten hat sich gewandelt”

„Früher hatten sie Springerstiefel, Bomberjacken an und sie hatten Glatzen – das waren die klassischen Neonazis“, konstatiert der Vorsitzende des Mauthausen Komitees Österreich (MKÖ) Willi Mernyi in „Tirol Live“. Mittlerweile ist das nicht mehr so. „Die Identitären etwa – also die modernste Form des Rechtsextremismus – sind gut angezogen, stehen wirklich gut in ihren Berufen. Der Rechtsextremismus ist vom Rande der Gesellschaft sukzessive in die Mitte der Gesellschaft gewandert.“