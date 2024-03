Zwei Skifahrer nach heftiger Kollision in Tannheim schwer verletzt

Tannheim – Am Montagvormittag kam es am Neunerköpfle in Tannheim zu einem schweren Skiunfall. Aus bisher unbekannter Ursache war gegen 11 Uhr ein 62-jähriger Skifahrer mit einer 80-jährigen Skifahrerin kollidiert. Durch den heftigen Zusammenstoß wurden beide schwer verletzt.