In der Natur über die Natur lernen: Waldschule hoch über Innsbruck eröffnet

Auf Innsbrucks PflichtschülerInnen wartet ein besonderer neuer Lernort mitten in der Natur: In der Waldschule Innsbruck, gelegen zwischen Mühlau und der Hungerburg, sollen sie den Wald als Lebens-, Wirtschafts-, Schutz- und Erholungsraum kennenlernen. Am Montag wurde in großer Runde die feierliche Eröffnung gefeiert.