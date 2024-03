Nach Krebserkrankung: Emotionales Team-Comeback von Lainer

ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick nominierte den ersten Kader im EM-Jahr 2024 für die Testspiele in der Slowakei (23.3.) und gegen die Türkei (26.3.).

Wien – Dass dem ÖFB-Team neben Kapitän David Alaba und Sasa Kalajdzic (beide Kreuzbandriss) sowie Gernot Trauner (Knie) auch Inter-Legionär Marko Arnautovic wegen einer am Wochenende erlittenen Muskelblessur fehlen wird, war anzunehmen. Mit Sturm-Angreifer Manprit Sarkaria (Knöchelbruch) verletzte sich eine weitere Offensiv-Alternative. Sprich: Der Schuh drückte bei der Kadernominierung hinten wie vorne.

Rangnick beorderte nach überstandener Krebserkrankung Stefan Lainer, der letztmals im September 2022 in der rot-weiß-roten Auswahl aufgelaufen ist, in den Kader: „Klar fehlt ihm noch einiges, aber wir haben ihn beobachtet und wissen, was wir von ihm bekommen.“ Mit Christoph Lang (Rapid) gibt es einen Debütanten und ein Statement, das für alle gilt: „Jeder kann sich empfehlen.“