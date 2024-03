Kraftstoffschlauch von Lkw riss: Diesel fing am Zirler Berg Feuer

Zirl – Zur einer Lkw-Panne samt Brand kam es am Montag am Zirler Berg. Ein 57-jähriger Lenker war gegen 17 Uhr auf der Seefelder Straße (B177) talwärts unterwegs, als am Wagen ein Kraftstoffschlauch riss. Dadurch trat eine größere Menge Diesel aus, die Feuer fing.